Kastamonu Üniversitesi Rektörü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Topal, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber"de Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan" adlı karesine oy veren Topal, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Daniel Ceng'in "Yürüyüş Yolu", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor"da ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğraflarını seçti.

Topal, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi nedeniyle bu yıl özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" adlı fotoğrafını oyladı.

Topal, "Yılın Kareleri"nin yaşanan olayların hafızalarda kalıcı yer edinmesine ve toplumsal belleğin şekillenmesine katkı sunduğunu belirtti.

Her fotoğrafın derin anlam taşıdığını dile getiren Topal, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.