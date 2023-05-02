Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Topal, görevdeki 4 yılını değerlendirdi

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, görev yaptığı 2019-2023 yılları arasındaki çalışmaları değerlendirdi.

Topal, İlahiyat Fakültesi Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, üniversitelerinin 17 yaşında genç ve dinamik bir kurum olduğunu söyledi.

Üniversitelerinde 27 bin 273 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Topal, "944 akademik, 725 idari personel, 15 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 23 uygulama araştırma merkezi, 4 etik kurul ve 17 koordinatörlük ile 17 kampüste eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Nitelikten taviz vermeyen anlayışla eğitim öğretimde çıtayı hep yukarı çıkardık. 4 yıllık dönemde 18'i lisansüstü olmak üzere 40 yeni program açılmıştır. Üç kıta ve 51 ülkeden 2 bin 68 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır." dedi.

Topal, Kovid-19'a rağmen 2019-2022 yıllarında uluslararası kongre, sempozyum ve sergiler dahil çeşitli branşlarda 200'ün üzerinde bilimsel faaliyet gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Kastamonu Üniversitesinin son 4 senede bilimsel çalışmalarda gözle görülür başarı yakaladığını dile getiren Topal, şöyle devam etti:

"Yayın sayısında yüzde 43'lük artış sağlanmıştır. Yayın kalitesinin önemli göstergesi, yayınlara yapılan atıflardır. 2019 yılında üniversitemiz adresli yayınlara yapılan atıf sayısı 2 bin 386 iken, 2022 yılında bu sayı 5 bin 755'e yükselerek oransal olarak yüzde 140'lık artış sağlanmıştır. Dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı ilk 3 bin üniversite arasına geçmişte hiç girememiş olan üniversitemiz, 2020 yılından itibaren bu sıralamada yerini almayı başarmıştır. Üniversitemiz 4 yılda 60 milyon liralık 646 projeye imza atarak kuruluşundan bu yana görülmemiş başarı yakalamıştır. Sadece 2022-2023 yıllarında çeşitli kategorilerde TÜBİTAK tarafından üniversitemiz adresli 30 proje desteklenmiştir. Son 4 yılda 49 patent ve faydalı model başvurusu yapılmıştır. Üniversitemiz, tüm üniversiteler arasında patent müracaatı sıralamasında 19'uncu sırada yer alırken, bölgesel kalkınma odaklı 22 ihtisas üniversitesi arasında ilk sırada yer alarak büyük başarı elde etti. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar yapılan 71 patent müracaatının 49'u, son 4 yılda yapılmıştır."

Topal, üniversitelerinin son 4 senede çok büyük yol aldığını vurgulayarak, "24 Mayıs 2019'da göreve başladım. Şu an itibarıyla yeni başvuru dönemi söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yeni bir atama yapılacak, ben de bu kapsamda başvurumu geçtiğimiz hafta yapmış oldum. Takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın. İnşallah üniversitemiz ve ilimiz için hayırlısı olur." ifadesini kullandı.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kasım Yenigün, Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan da katıldı.