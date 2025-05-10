Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerini Taşıyan Otobüs Sinop'ta Kaza Geçirdi

Kastamonu Valiliği tarafından Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü ile bir otomobilin, Sinop merkez Aloğlu köyü mevkisinde çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye yönlendirilen AFAD, jandarma 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 34 vatandaşımızın sağlık merkezine sevki gerçekleştirilmiştir. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaralılardan 1 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde, 5 kişinin tedavisi serviste, 8 kişinin ise müşahede altında devam etmekte olup, 20 vatandaşımız taburcu edilmişti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrenci ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."