Kastamonu Üniversitesi Öğrencilerinden Anlamlı Bağış

Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, işledikleri ders kapsamında temin ettikleri tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Okulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tosya Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Evde Hasta Bakımı Programı öğrencilerinin mosyal morumluluk dersi kapsamında temin ettikleri tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı belirtildi.

Çalışmanın Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Özel rehberliğinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir tanesi Ortalıca köyünde yaşayan evde bakım hastasına, beş tanesi ise huzurevine olmak üzere toplamda altı tekerlekli sandalye doğrudan teslim edildi. Ayrıca dört tekerlekli sandalye iki çocuk ve iki yetişkin ihtiyaç sahibine ulaştırılması için Tosya Al Gelincik Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine verildi. Toplam 10 tekerlekli sandalyenin bağışlandığı bu anlamlı çalışmayla öğrenciler hem toplumsal farkındalık oluşturdu hem de birçok insanın hayatına dokundu."