Kastamonu Üniversitesi'ne gelen öğrencilere şehir tanıtıldı

Kastamonu'da yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yaşadıkları şehir tanıtıldı

KASTAMONU - Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelerek Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere Kastamonu'nun tarihi ve kültürel değerleri gezdirilerek şehir tanıtıldı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, şehir tanıtım gezisiyle kentin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı buldu. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın koordinatörlüğünde düzenlenen gezi çerçevesinde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm Rehberliği Bölümü öğrencileri ile Dünya'nın çeşitli ülkelerinden Kastamonu Üniversitesine okumaya gelen diğer fakültelerin öğrencilerine şehrin tarihi mekanlarını gezdirilerek, kent hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, Anadolu'nun ilk lisesi olan Abdurrahmanpaşa Lisesi ile Saat Kulesi, Kastamonu Kalesi, Nasrullah Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Şehit Şerife Bacı Anıtı, Kastamonu Valiliği, Kent Tarihi Müzesi gibi şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek tanıma imkanı buldu.

"Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimize şehri tanıtıyoruz"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu koordinatörlüğünce şehrin tanıtımı noktasında bir etkinlik düzenledik. Bu çerçevede Kastamonu'muza gelen yabancı uyruklu öğrencilerimize şehir tanıtım gezisiyle Kastamonu'nun tarihini, kültürünü, tabiat ve doğal güzelliklerini anlatmak için bizlerde yabancı uyruklu öğrenci kardeşlerimize bu değerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'ndan geziye başladık ve Kent Tarihi Müzesinde de Kastamonu'nun tam tarihini burada anlattık. Kent Tarihi Müzesi, şehrin tarihi anlatan bir müzedir. Buradan aldığımız bilgiler sonrasında öğrenci kardeşlerimizle sırasıyla Nasrullah Meydanı, Saat Kulesi, Yakupağa Külliyesi, çekme helva üretim merkezi, Kastamonu Kalesi ve Şeyh Şabanı Veli Külliyesi olarak programımızı düzenledik. Öğrencilerimiz, bu geziden memnun kaldıklarını söylediler amacımız farklı farklı coğrafyalardan gelen, farklı farklı ülkelerden gelen öğrenci kardeşlerimize kentimizi, ülkemizi, tarihiyle, kültürüyle, doğal değerleriyle, turizm değerleriyle, gastronomisiyle, inanç turizmiyle, gelenek görenekleriyle Kastamonu'nun tüm güzelliklerini öğrencilerimize anlatmak istiyoruz" dedi.

"Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerimize kenti tanıtmaktan dolayı çok mutluyuz"

Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu ise, "Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından üniversitemizde Türk olmayan yabancı uyruklu öğrencileri Kent Tarihi Müzemizde ağırladık. Kastamonu Kent Müzesi, hem Kastamonululara hem de kente gelen yabancı misafirlere hizmet verdiği gibi üniversitemizde okuyan yerli ya da yabancı üniversite öğrencilerimize de yaşadıkları ve eğitim görecekleri kenti dahi iyi anlatmak adına hizmet veriyoruz. Kastamonu Kent Müzesi, interaktif yüzüyle kentin jeolojik tarihinden başlayarak 20. yüzyıla kadar gelen tarihi, doğal yapısı, kültürel arkeolojik ve kültürel geleceği, bunun yanı sıra sosyo-kültürel kodlarının tamamına dair bilgiler veriyor. Kastamonu Kent Müzesi, kenti tanımak isteyen herkes için aslında bir başlangıç noktası oluyor. Bu noktada da üniversitemizde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerimize değerli hocalarımız sayesinde bizlerde kenti tanıtmak ve anlatmaktan dolayı biraz olsun kenti tanımaları ya da kentin kültürel değerlerini görme açısından yardımda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Cibuti'den Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikolojik Bölümüne okumayan geldiğini söyleyen Zeynep Ahmededen, "Üniversitemizin biz yabancı öğrenciler için düzenlemiş olduğu geziye katıldım. Bize Kastamonu şehrini tanıttılar. Çok güzel bir gün geçirdik. Üniversitemize ve hocalarımıza teşekküre diyorum" şeklinde konuştu.

Pakistan'dan Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümüne okumayan gelen Muaz Manif de, "Bugün üniversitede hocalarımızın düzenlemiş olduğu Kastamonu gezisine katıldım. Çok güzel bir gün geçirdik. Hocalarımıza gezi izin teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Ahmet Ashafi ise, "Bugün, Uluslararası Öğrenci Topluluğuyla şehir gezisi yapıyoruz. Hocalarımızla Kastamonu'nun doğal güzelliklerini, müzelerini geziyoruz, tarihini öğreniyoruz. Öncelikle hocalarımıza ardından bu gezide katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.