Kastamonu Üniversitesi'nden Lojistik Söyleşileri Projesi

Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Sektöre İlk Adım: Uluslararası Ticaret Lojistik Liderleriyle İlham Veren Söyleşiler" projesi kapsamında sektör temsilcileri öğrencilerle bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenen "Sektöre İlk Adım: Uluslararası Ticaret Lojistik Liderleriyle İlham Veren Söyleşiler" projesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlandı.

Kabul edilen proje kapsamında lojistik alanında önemli isimler 24-26 Eylül'de düzenlenecek söyleşilere konuşmacı olarak katılacak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, AA muhabirine, projenin, öğrenciler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Söyleşilerin kazanımları hakkında konuşan Tekin, "Bu proje, sektöre hazırlanan gençlerin ve bu gençlerin hem uluslararası ticaret bağlamında hem de lojistik sektörü açısından bilmeleri gereken temel hususları onlara kazandırmayı hedefleyen bir proje. Bu söyleşiler, öğrencilerin gelişimine katkı sunmasının yanında Kastamonu'nun da lojistik potansiyelini gün yüzüne çıkaracak bazı akademik değerlendirmeleri içerecek." dedi.

Bir yandan da Kastamonu'nun lojistik potansiyelini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Tekin, "24 Eylül tarihinde başlayacak bu etkinlikler 26 Eylül tarihine kadar sürecek. Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, Pir-İnci Firmasının Genel Koordinatörü Adem Temel, Kastamonu Ticaret İl Müdürü, İbrahim İriş, Saat Teknoloji Firması ortaklarından Mustafa Yıldız ve Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Arif Uğur, söyleşilere konuşmacı olarak katılacak. Söyleşilerin hem şehrimiz açısından hem üniversitemiz açısından hem de öğrencilerimiz açısından önemli katkı sunacağını ve üniversitemizin gelecekte yapacağı lojistik temalı faaliyetlere bir zemin oluşturacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Tekin, tüm Kastamonuluları söyleşilere davet etti.