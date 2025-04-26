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Kastamonu Üniversitesi'nden Dijital İstiklal Yolu Müzesi

Kastamonu Üniversitesi'nden Dijital İstiklal Yolu Müzesi
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Kastamonu Üniversitesi, İstiklal Yolu ve Kampüs Dijital Müzesi ile şehrin Milli Mücadele tarihini dijital ortamda gelecek nesillere aktarıyor. Proje, 2021 yılından bu yana sürdürülüyor ve müze, Kastamonu'nun turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Tarihi İstiklal Yolu ve Kampüs Dijital Müzesi" ile kentin tarihi önemi dijital olarak geleceğe taşınıyor.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı tarafından, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği İstiklal Yolu güzergahında ve daha sonraki süreçte kentte verilen mücadelenin yansıtılması amacıyla İstiklal Yolu ve Kampüs Dijital Müzesi oluşturulması için 2021 yılında çalışmalara başlandı.

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmalara, Turizm Fakültesinin yanı sıra Güzel Sanatlar ve Tasarım, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinin akademisyenleri de destek verdi.

Çalışmanın sonunda üniversitenin Kuzeykent Kampüsü'nde bulunan Teknokent alanı içerisinde müze oluşturuldu. Müzede kentin Milli Mücadele yılları ve sonrası sürecin önemi teknolojik olarak günümüze aktarılıyor.

"Kastamonu'nun Milli Mücadele'deki öneminin kavranmasını sağlamak istiyoruz"

Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Muharrem Avcı, AA muhabirine, 9 Eylül 2021 heyecanla başladıkları projenin Mart 2024'te tamamlandığını söyledi.

Projeye birçok akademisyenin destek verdiğini ifade eden Avcı, "Dijital Müzemiz ve İstiklal Yolumuz tanındıkça Kastamonu'nun önemli turizm destinasyonu haline geleceğine de inanıyorum. Yani benim gönlümden geçen İstiklal Yolu yürüyüşlerinin mutlaka buradan geçmesi. Yani yürüyüşçülerin Kastamonu Üniversitesinin içinden bu müzeyi görerek geçmesi lazım. O zaman daha anlamlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Avcı, müzenin girişinde ziyaretçileri etkivizyonun karşıladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kastamonu kadınının kağnılarla yürüdüğünü görüyorsunuz. Ecdada mektup panomuz var. Milli Mücadele'nin cephe gerisi interaktif duvarlar var. İnteraktif duvarlarda o dönemde Kastamonu'nun yapısı Kastamonu'daki sivil toplum örgütlerini, yardım derneklerini ve Milli Mücadele derneklerinin etkinliklerini görüyoruz."

Anadolu'daki ilk kadın mitinginin 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapıldığına dikkati çeken Avcı, bu mitinglerdeki görsellerin de müzede yer aldığını belirtti.

İstiklal Yolu'nun önemine değinen Avcı, o döneme ait kullanılmış malzemelerin de müzede sergilendiğini anlattı.

Müzeyle ilgili hedeflerinden bahseden Avcı, "Kastamonu Üniversitesinin gençlerinin bu proje sayesinde Kastamonu'nun Milli Mücadele'deki önemini kavramalarını sağlamak istiyoruz. Bu toprakların ne kadar zorluklarla kazanıldığını, bunun kıymetinin bilinmesini, gençlerimizin bu müzeyi görmek suretiyle anlamalarını sağlamak istiyoruz. Bizim alanımız turizm olduğu için turizme dönük destinasyon oluşturmak, yani bir varış noktası oluşturmak istiyoruz. Bütün bunların da kısa zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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