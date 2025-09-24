Kastamonu Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Söyleşileri Düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Sektöre İlk Adım: Uluslararası Ticaret Lojistik Liderleriyle İlham Veren Söyleşiler" projesi kapsamında sektör temsilcileri bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenen "Sektöre İlk Adım: Uluslararası Ticaret Lojistik Liderleriyle İlham Veren Söyleşiler" projesinin ilk toplantısı Teknokent Ilgaz Salonu'nda gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Kandemir, AA muhabirine, ÜNİDES ve TÜBİTAK 2209 gibi projelerin öğrencilerin istihdam edilebilirliğine katkı sağladığını hatırlatarak, bu tür faaliyetleri desteklediklerini söyledi.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin ise "Proje kapsamında öğrencilerin kariyer gelişimine etki edecek farklı şehirlerden, farklı üniversitelerden uzmanlarımız söyleşilere geldiler ve hepsi gerçekten alanında önemli bilgileri öğrencilerimize aktarmış oldular. Bu sayede hem Kastamonu'nun lojistik potansiyelinin ortaya çıkması hem de öğrencilerimizin bunun farkına vararak gelecekte yapacakları çalışmaları ve araştırmaları şekillendirme imkanı doğmuş oldu" dedi.

Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da lojistiğin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Malı satmak kadar yerine götürmek, teslim etmek de önemli. Bunu e-ticaretten de yaşıyorsunuz. Bir malın, doğru malın, doğru yere, doğru zamanda, doğru miktarda gelmesi bizim ana felsefemiz." diye konuştu.

Cuma günü sona erecek söyleşilere Pir-İnci firmasının Genel Koordinatörü Adem Temel, Kastamonu Ticaret İl Müdürü İbrahim İriş, Saat Teknoloji firması ortaklarından Mustafa Yıldız ve Akkoç Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Arif Uğur konuk olarak katılacak.