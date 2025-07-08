Kastamonu Üniversitesi'nde İdari Personele Yapay Zeka Eğitimi Veriliyor

Kastamonu Üniversitesi'nde görev yapan idari personele, iş ve işlemlerin daha akıcı hale getirilmesi amacıyla uygulamalı yapay zeka araçları eğitimi veriliyor.

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörlüğünce üniversitede görevli 350 idari personele, 1 Temmuz'dan itibaren yapay zekayla ilgili eğitim verilmeye başlandı. 10 Temmuz'da sona erecek eğitimin tamamlanmasının ardından akademik personele de aynı eğitimin verilmesi planlanıyor.

Eğitimde yapay zekanın kamu kurumlarında kullanım alanları, yapay zeka araçlarının tanıtımı, yapay zeka ile metin işleme, görsel içerik üretimi ve bu içeriklerin düzenlenmesi, sunum hazırlama, gizlilik ve etik kullanım ilkeleri hakkında bilgi veriliyor.

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü ve Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunay Kamer, AA muhabirine, hayatın her alanında olan yapay zeka araçlarını daha yaygın şekilde kullanmak amacıyla idari personele eğitim verme kararı aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda personeli 50'şer kişilik sınıflara ayırarak uygulamalı eğitim gerçekleştirdiklerini belirten Kamer, eğitimin Onur Altıntaş, Ufuk Acı ve Murat Yayla tarafından verildiğini anlattı.

Yapay zeka araçlarının kullanılarak iş ve işlemlerin daha akıcı hale gelmesini istediklerine işaret eden Kamer, aynı eğitimi ekim ayından itibaren akademik personele de vermeyi planladıklarını aktardı.

"Yapay zekayla geleceği şekillendirmek istiyoruz"

Kamer, teknolojinin insanlar için bir nimet olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimizi üniversitemizin, bölgemizin, hatta ülkemizin yapay zeka politikalarına destek vermek amacıyla yürütüyoruz. Teknolojiyi daha iyi kullanan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yapay zekayla geleceği şekillendirmek istiyoruz. Üniversitelerin hedeflerinden biri de topluma yararlı olmaktır. Bu kapsamda bakıldığında toplumu dönüştürmek adına teknolojilerin kullanılması gerekiyor. Günümüzde de bu teknoloji, yapay zekadır. Toplumu değiştirme, dönüştürme noktasında yapay zeka araçlarının kullanımı kaçınılmaz duruma geldi. Bu bilinçle yapay zeka araçlarını tüm personelimize anlatacağız. Hatta bölgemizde birçok kurum ve kuruluşa da bu tür eğitimler vermeye devam edeceğiz."

Onur Altıntaş ise eğitimler sırasında en çok karşılaştıkları sorunun yapay zekanın kendilerini işsiz bırakıp bırakmayacağı olduğunun altını çizerek, "Biz de 'Yapay zeka işlerinizi elinizden almayacak, yapay zeka araçlarını kullanmayan memurların işlerini yapay zeka kullanan memurlar alacak.' cevabını veriyoruz." ifadesini kullandı.

Ufuk Acı da eğitim öncesinde yapay zeka araçlarını kullanıp kullanmadıkları yönünde bir anket yaptıklarını belirterek, eğitimin ardından kullanmayanların hem kişisel hayatlarında hem de idari işlerde bu bilgileri kullanacaklarını söylediklerini dile getirdi.

Eğitime katılanlardan Sema İrem Orhan da eğitimin çok faydalı geçtiğini, yapay zekanın günlük hayatta karşılaştıkları zorlukların aşılmasında yardımcı olacağını kaydetti.