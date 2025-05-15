Kastamonu Üniversitesi'nde Filistin ve Kudüs Sempozyumu Başladı

Kastamonu Üniversitesinde "Tarihten Günümüze Filistin ve Kudüs" temasıyla gerçekleştirilen Şeyh Şa'ban-ı Veli Sempozyumu başladı.

Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, şehrin, fethinden itibaren bir ilim ve irfan merkezi olduğunu, asırlar boyunca sayısız ilim, irfan ve edebiyat insanı yetiştirdiğini söyledi.

Dallı, Şeyh Şa'ban-ı Veli gibi gönül sultanlarının iz bıraktığı bu toprakların, düşünceye ve ilme ev sahipliği yapmaya devam ettiğini söyledi.

Bu yılki sempozyumun çok anlamlı bir tema etrafında şekillendiğini anlatan Dallı, " Sempozyum, hepimizin yüreğinde derin izler bırakan bir coğrafyayı, Filistin'i ve Kudüs'ü merkeze alıyor. Ne yazık ki bugün Filistin toprakları, özellikle de Gazze, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birine tanıklık etmektedir. İsrail'in sivil yerleşim alanlarını, hastaneleri, okulları ve ibadethaneleri hedef alan saldırıları, kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin yürüttüğü zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde sürmektedir. Gazze, adeta bir açık hava hapishanesine dönüşmüş, masum siviller, dünyanın sessizliği içinde can vermektedir." ifadelerini kullandı.

Dallı, sadece Gazzelilerin direncinin değil tüm insanlığın vicdanının test edildiği bir dönemden geçildiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Gazzelilerin direnişi, insanlığın onur mücadelesidir. Türkiye olarak biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her zaman olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ülkemiz, gerek insani yardımlarla, gerek diplomatik girişimlerle, gerekse kamu vicdanını harekete geçirme çabalarıyla Filistinlilerin yanında olmaya devam etmektedir. Bu sempozyumun da Filistin ve Kudüs konusundaki ilmi çıktılarının yanında Filistinlilerin haklı mücadelesinin duyurulmasına katkı vereceğine inanıyor, başta Kastamonu Üniversitemize, özellikle sempozyumumu düzenleyen İlahiyat Fakültemize, kıymetli hocalarımıza, emeği geçen üniversite personelimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın da katıldığı sempozyumda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, "Dünü ve Bugünü ile Arz-ı Mukaddes" isimli açılış konferansı gerçekleştirdi.