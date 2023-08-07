Kastamonu-Tosya karayolunda çıkan yangın helikopterle söndürüldü

Kastamonu-Tosya karayolu Kale Yakası mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, yangın söndürme helikopterinin havadan desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolu Kale Yakası mevkiinde yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından bölgeye Tosya itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bölgede ormanlık alanda çıkan yangının engebeli arazide olması sebebiyle müdahale güçlükle gerçekleşti. Bunun üzerine Taşköprü ilçesinde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinden destek istendi. Yangın bölgesine hareket eden yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözlere destek vererek yangının kontrol altına alınmasını sağladı. - KASTAMONU