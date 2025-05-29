Kastamonu Tosya'da Sağanak Yağış Fabrikaları Vurdu

Kastamonu Tosya'da Sağanak Yağış Fabrikaları Vurdu
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Tosya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Organize Sanayi Bölgesi'nde su baskınlarına yol açtı ve birçok fabrikanın üretimi durduruldu. Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen su baskınları nedeniyle üretim durduruldu.

Tosya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde olumsuzluklara yol açtı. Yollarda su birikintileri oluşurken, pek çok fabrikada su baskınları meydana geldi. Tosya Belediyesi ekipleri, fabrika ve yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin üretimi durduruldu. Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında da su seviyesi yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Çalışanlar, ürünleri su baskınından korumak için uğraş verdi.

Haber-Kamera: Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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