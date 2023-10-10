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Kastamonu Tosya'da Otomobil Kazası: 1 Bebek, 5 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.