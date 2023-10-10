Kastamonu Tosya'da Otomobil Kazası: 1 Bebek, 5 Kişi Yaralandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.
E.H. yönetimindeki 34 PA 9892 plakalı otomobil, Ortalıca köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile biri 3 aylık bebek 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı bebek ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel