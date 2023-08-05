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Kastamonu Tosya'da Otluk Alanında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezine sıçraması önlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki otluk alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalıma başattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesi ile yangının Bahçelievler Mahallesi'nde elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezine sıçraması önlendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu İtfaiye Güncel Haberler

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