Kastamonu Tosya'da 2 Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 tır çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mustafa Yenikovalı (64) yönetimindeki 37 AAS 609 plakalı tır, Yazıçam mevkiinde Recep Şenlioğlu (64) yönetimindeki 41 AOP 893 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Yenikovalı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel