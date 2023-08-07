Kastamonu-Taşköprü karayolunda şarampole uçan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu-Taşköprü karayolunda şarampolde ağaca çarparak duran minibüste yaralanan ve ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Kastamonu-Taşköprü karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir halinde olan Mustafa Emre idaresindeki 34 LJ 746 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü Mustafa Emre, sıkışarak yaralandı. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Hastanenin morgundan cenazesi alınan Mustafa Emre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında defnedildi. Cenazeye Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile gencin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KASTAMONU