Kastamonu-Taşköprü kara yolunda otobüs kazası: 6 ölü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda meydana gelen otobüs kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu-Taşköprü kara yolunda 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatılarak, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün Kastamonu-Taşköprü kara yolunda devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişiye rahmet, yaralılara şifa diledi.
Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan Tunç, bu kapsamda 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini kaydetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü tarlaya devrilmiş, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.