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Kastamonu Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor

Kastamonu Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor
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Ağaç varlığıyla öne çıkan Kastamonu, Ilgaz ve Küre Dağları'ndaki ağaçlar ile Karaçomak Deresi boyunca oluşan muhteşem sonbahar renkleri ile göz kamaştırıyor.

Ağaç varlığı ile öne çıkan Kastamonu, sonbaharı tüm renkleriyle yaşıyor.

Ilgaz ve Küre Dağları'nın yanı sıra şehrin ortasından geçen Karaçomak Deresi boyunca uzanan ağaçlar da sarı tonlara büründü.

Dere boyunca çınar, ıhlamur, kavak ve pek çok farklı türdeki ağaçlarda oluşan sarı, yeşil, kahverengi, kırmızı ve pembe renkler kiremitli çatıların arasından uzayıp gidiyor.

Dron ile görüntülenen sonbaharın renklerinin oluşturduğu manzara, kent sakinlerinin günlük koşuşturmalarına eşlik ediyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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