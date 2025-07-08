Kastamonu Şeker Fabrikası'nda Silahlı Kavga: 1 Tutuklu

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Kastamonu Şeker Fabrikası'nda çıkan tartışma sonrası özel güvenlik görevlisi A.Y., mesai arkadaşları A.E. ve S.D.'yi silahla yaralayarak tutuklandı.

Kastamonu Şeker Fabrikası'nda çıkan kavga sonucu 2 mesai arkadaşını silahla yaralayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.

Fabrikada aralarında çıkan tartışmanın ardından arkadaşlarına tabancayla ateş ederek yaralayan ve gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda dün, özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi ateş ederek yaralamıştı. A.Y, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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