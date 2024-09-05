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Kastamonu Sağlıklı Hayat Merkezinde 14 Bin Kişiye Hizmet Verildi

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Kastamonu Sağlıklı Hayat Merkezi, yılın 8 ayında 14 bin 306 kişiye hizmet verdi. Merkezde birinci basamak sağlık hizmeti, KETEM, ana çocuk sağlığı, ağız diş sağlığı, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci ve çocuk ergen danışmanı gibi birimler aktif olarak hizmet veriyor.

Kastamonu Sağlıklı Hayat Merkezinde yılın 8 ayında 14 bin 306 kişiye hizmet verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, gazetecilere, sağlıklı hayat merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Merkezlerin toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla kurulduğuna işaret eden Er, "Amacımız, vatandaşlar hastalığa yakalanmadan sağlıklarını korumayı öğretmek. Sağlıklı hayat merkezimizin bünyesinde KETEM, ana çocuk sağlığı ile ağız diş sağlığı merkezi, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, çocuk ergen danışmanı aktif olarak hizmet vermekte." dedi.

Sağlıklı hayat merkezlerinin sloganının, "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak" olduğunu anlatan Er, randevu sistemiyle çalıştıklarını, vatandaşların "0366 212 49 00"ı arayarak randevu alabileceklerini belirtti.

Sağlıklı hayat merkezi bünyesinde KETEM birimi de bulunduğunu dile getiren Er, şöyle devam etti:

"Kanser çağımızın hastalığı haline geldi ve erken teşhis çok önemli. Kanser belirtisi varsa bunları erken evrede tespit ediyoruz. Vatandaşlarımız 30-65 yaş arasında rahim ağzı, 40-69 yaş arasında meme kanseri, 50-70 yaş arasında hem kadın hem erkekler kolon kanseri taraması yaptırabilir. Burada verdiğimiz asıl hizmet, danışmanlık. 'Nasıl sağlıklı yaşayabilirim'in danışmanlık hizmetini veriyoruz. Eğer ikinci basamağa sevk etmemiz gerekirse gerekli görüşmeleri yapıp sevk kağıdıyla sevkini sağlıyoruz."

Kastamonu Sağlıklı Hayat Merkezinde yılın 8 ayında verdikleri hizmetlerden bahseden Er, "KETEM birimimizde 5 bin 980, üreme sağlığı biriminde 1160, diyetisyenlik biriminde 3 bin 568, fizyoterapist bölümünde 1378, sosyal çalışma hizmeti bölümümüzde 1144, psikolojik danışmanlık olarak da 1076 vatandaşımıza hizmet vermiş bulunmaktayız. Amacımız bu sayılarımızı artırmak ve vatandaşlarımıza sağlıklı yaşamayı daha fazla öğretebilmek." diye konuştu.

10 ayda 24 kilo verdi

Sağlıklı Hayat Merkezinden destek alarak 10 ayda 24 kilo veren 44 yaşındaki Sebahat Kurum ise yaşadığı rahatsızlık sonucu aile hekiminin önerisiyle Sağlıklı Hayat Merkezine geldiğini söyledi.

Rahatsızlığının fazla kiloları nedeniyle oluştuğuna dikkati çeken Kurum, "Diyetisyen Tuba Hızıroğlu ile tanıştık. Çocukluktan beri kiloluydum ve zayıflamak gibi bir niyetim yoktu. Tuba hanım çok güzel anlattı. 10 ayda 24 kilo verdim. Bacaklarım artık beni daha rahat taşıyor. Hedefim 60 kiloya kadar düşmek ve onu koruyabilmek. Şu anda 70 kiloyum. İstediğim kıyafetin bedenini bulabiliyorum. En güzeli de bu." ifadesini kullandı.

Emekli öğretmen Kamile Kader ise mamografi çektirmek için Sağlıklı Hayat Merkezine geldiğini dile getirerek, "Biraz kilom ve bazı hastalıklarım vardı. Tuba hanım, beni fizyoterapist Aybuke Özmen'e yönlendirdi. Buraya geldiğim 3 aylık dönemde kendimi çok iyi hissettim. Hareketleri evde yapabileceğimiz şekilde, yaşımıza ve rahatsızlığımıza uygun olarak yaptırıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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