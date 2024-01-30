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Kastamonu sabah saatlerinde sis altında

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Kastamonu'da sabah saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve bazı bölgelerde binalar kısmen sis altında kaldı. Sis bulutuyla bütünleşen manzara dronla görüntülendi.

Kastamonu'nun üzeri sabah saatlerinde sisle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde tabana çöken sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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