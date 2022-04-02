KASTAMONU - Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Toklutepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekiplerince müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.