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Kastamonu Ormanları Sonbahar ile Renkleniyor

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Kastamonu'daki ormanlar, sonbaharın gelişiyle birlikte farklı renk tonlarına bürünerek dron ile görüntülendi. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı olan kent, ekoturizm potansiyeli ile doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Kastamonu'da sonbaharla birlikte farklı renk tonlarına bürünen ormanlar dron ile görüntülendi.

Yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin sınırında yer alan ve ilçelerin il merkeziyle ulaşımının sağlandığı kara yolu boyunca uzanan ormanlar sonbaharın eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.

Kastamonu'nun ekoturizm potansiyeli yüksek alanlarından Küre Dağları da sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Zengin bitki örtüsü, florası ve kanyonlarıyla ilgi gören Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyündeki tabiat parkı da yeşilden sarı ve kahverengiye dönen renkleriyle, mevsimin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Kış sessizliğine bürünmeden önce son renk şenliğini yapan ormanları görmek üzere bölgeye gelen ziyaretçiler, tabiat parkında yürümenin ve fotoğraf çekmenin keyfini çıkarıyor.

Kastamonu ormanlarının seyrine doyum olmayan manzaraları dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
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