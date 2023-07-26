Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Temmuz Ayı Koordinasyon Toplantısı
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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, temmuz ayı koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve 2023 yılı program ve faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca, yangın tedbirlerinin artırılması ve ekiplerin hazır halde tutulması kararı alındı.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü temmuz ayı koordinasyon toplantısı düzenledi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 6831 sayılı Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve 2023 yılı program ve faaliyetlerin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, hava sıcaklıklarındaki artıştan dolayı yangın konusunda tedbirlerin artırılması ve ekiplerin hazır halde tutulması yönünde ortak karar alındığı kaydedildi.