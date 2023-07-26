Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Temmuz Ayı Koordinasyon Toplantısı

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, temmuz ayı koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikler ve 2023 yılı program ve faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca, yangın tedbirlerinin artırılması ve ekiplerin hazır halde tutulması kararı alındı.