Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya'ya 6 arazöz ekibi gönderdi

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, olası yangınlarla mücadele için 6 arazöz ekibini Antalya'ya gönderdi. Çatalzeytin, İnebolu, Karadere, Küre ve Hanönü müdürlüklerinden yola çıkan ekipler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde görev alacak.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce Antalya'daki olası yangınlarla mücadele kapsamında 6 arazöz ekibi gönderildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, meydana gelebilecek yangınlarla mücadele kapsamında bölge müdürlüğüne bağlı takviye ekip Antalya'ya uğurlandı.

Araç, Çatalzeytin, İnebolu, Karadere, Küre ve Hanönü müdürlüklerinden yola çıkan ekipler, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bölgesinde görev alacak.