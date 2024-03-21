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Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oluyor

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Kastamonu'nun yüksek rakımlı noktalarında kar etkili oluyor.

Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz ve Oyrak geçitlerinde kar şiddetini artırdı.

Yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ekipleri kar ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı çalışma yaptı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Çatalzeytin Kastamonu Bozkurt Hava Durumu Yerel Haberler Trafik Yaşam Güncel Haberler

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