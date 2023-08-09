Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sis ve sağanak yağış etkili oldu. Yaralıgöz geçişinde hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü. Sis sebebiyle görüş mesafesi 30 dereceye kadar düştü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde sis ve sağanak etkili oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan sis ve sağanak yağış etkili oldu. Yaralıgöz geçişinde hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde sis ve sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle Yaralıgöz Dağı geçişinde hava sıcaklığı ise 14 dereceye kadar düştü. Sis sebebiyle görüş mesafesi 30 dereceye kadar düştü.

Sürücüler görüş mesafesinin düştüğü alanlarda hızlarını düşürerek ilerledi.