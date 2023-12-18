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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu

18 Aralık 2023 11:27 Güncelleme: 11:28 Abone Ol

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yüksek kesimlerde oluşan kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi.