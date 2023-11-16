Kastamonu'da sıcaklığın düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yaralıgöz Dağı'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaralıgöz Dağı'nda etkili olan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kastamonu'da sıcaklığın düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Yaralıgöz Dağı'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaralıgöz Dağı'nda etkili olan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.