Kastamonu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Kastamonu'nun Araç ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçeye bağlı Fındıklı ve Gölcük yaylaları gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen doğaseverler, yaylada kamp yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, AA muhabirine, bölgede 30 kişilik bir grupla kamp yaptıklarını anlattı.

Kar haberini alır almaz bölgeye gittiklerini anlatan Haberal, "Nisan ayının sonunda kar gördüğümüz için şaşırdık. Kar, Araç yaylalarına ayrı bir güzellik katmış. Bir gün daha yaylada konaklayıp şehir merkezine döneceğiz." dedi.