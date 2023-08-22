Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile çarpışan bisikletli yaralandı

Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. İsimli çocuk idaresindeki bisiklet, seyir halinde olan 37 KB 124 plakalı otomobil ile çarpıştı Çarpanın etkisi ile otomobilin içine giren çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.