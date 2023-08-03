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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı. Fabrikayı saran yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap kapı alanında faaliyet gösteren bir fabrikada bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Yangın fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu İtfaiye Güncel Haberler

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