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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağanak etkili oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Afşar, Bey, Karapürçek ve Duruca köylerinde etkili olan sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

Sel nedeniyle bazı tarım alanlarında da zarar oluştu.

Köylüler ve ekipler, sel nedeniyle oluşan zararın giderilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Kastamonu Duruca Afşar Güncel Haberler

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