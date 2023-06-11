Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağanak etkili oldu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçenin Afşar, Bey, Karapürçek ve Duruca köylerinde etkili olan sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.
Sel nedeniyle bazı tarım alanlarında da zarar oluştu.
Köylüler ve ekipler, sel nedeniyle oluşan zararın giderilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel