Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu. Pınarbaşı-Azdavay kara yolunun Paşa Konağı mevkisinde bir araba sel sularına kapılarak sürüklendi. Pınarbaşı Belediyesi ekiplerince bölgede su tahliye çalışması yürütülüyor.