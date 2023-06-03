Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. İlçede öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı dükkan ve evlerin alt katlarına su doldu. İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Zarı Çayı'nın taşması nedeniyle Pınarbaşı-Azdavay kara yolu da trafiğe kapatıldı. Pınarbaşı Belediyesi ekiplerince bölgele su tahliye çalışması yürütülüyor.