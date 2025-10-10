Kastamonu'nun Kuzey İlçelerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analiz ve tahminlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bölgedeki aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın 11 Ekim Cumartesi günü kuzey ilçelerinde yoğunlaşacağının tahmin edildiğine dikkat çekilerek, yağışlarla birlikte sel, heyelan ve bu baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.