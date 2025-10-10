Haberler

Kastamonu'nun Kuzey İlçelerinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 11 Ekim Cumartesi günü kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar, olası sel ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analiz ve tahminlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bölgedeki aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın 11 Ekim Cumartesi günü kuzey ilçelerinde yoğunlaşacağının tahmin edildiğine dikkat çekilerek, yağışlarla birlikte sel, heyelan ve bu baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.