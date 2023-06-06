Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak sonucu geçici köprüler zarar gördü

Kastamonu'nun Küre ilçesinde çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici üç köprü zarar gördü. İlçeye bağlı Güllüce köyü, Beşören köyü Aşağıkışla Mahallesi ve Topçu köyü Hocaustaoğlu Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla menfezlerden yapılan geçici köprülerde, Karacehennem Boğazı Çayı'nda su seviyesindeki artış sonucu zarar oluştu.