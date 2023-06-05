Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel nedeniyle su baskınları yaşandı

İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde şiddetli yağış sonucu Evrenye Çayı'nın bazı bölümlerinde istinat duvarının çökmesiyle su baskınları yaşandı. İlçede can ve mal kaybı olmazken, yetkililer çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyünde sel nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden itibaren şiddetli sağanak etkili oldu. Evrenye köyünde, Evrenye Çayı'nın bazı bölümlerinde istinat duvarının çökmesi sonucu su baskınları yaşandı.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Evrenye köyünde sel yaşandığını belirten Baycar, şunları kaydetti:

"Evrenye'deki deremizde bazı yerlerde duvarların patladığını görüyoruz. Maalesef bu duvardan sızan sular Evrenye köyünü dolduruyor. Biz bu duvarı taşlarla ve molozlarla kapatma çalışması yapıyoruz. İnşallah yağışlar diner de bir an önce normale döneriz. Şu an için can ve mal kaybımız bulunmuyor. Evrenye'de tek tük evlerimizde alçak yerlerde maalesef su baskınları var. Çok ciddi anlamda bir sıkıntımız yok."