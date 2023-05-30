Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle menfezler tıkandı, çayın debisi yükseldi ve su seviyesi belediyeye ait güneş enerji panellerine yaklaştı. İl Özel İdaresi ve Hanönü Kaymakamlığı ekipleri çalışma yaptı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Yukarıçakırçay köyünde menfezlerin tıkanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ve Hanönü Kaymakamlığı ekipleri, tıkanan menfez ve yolların açılması için çalışma yaptı.

Bağdere köyünde çayın debisinin yükselmesi nedeniyle su seviyesi, Hanönü Belediyesine ait güneş enerji panellerine yaklaştı. Sel suyunun çevreye zarar vermemesi için belediye ve DSİ ekipleri çalışma yaptı. Özel bir şirkete ait konteyner yatakhane de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Belediye Başkanı Serkan Uçar, AA muhabirine, ekiplerinin sahada olduğunu belirterek, "Şu an sıkıntı olacak bir durum yok ama meteoroloji verilerine göre yağışların devam edeceği gözükmektedir. Halkımıza mecbur olmadıkça çay ve ırmak kenarlarına yaklaşmamasını öneriyoruz." dedi.