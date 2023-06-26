Kastamonu'nun güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun güney ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kastamonu'nun güney ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan bilgiler doğrultusunda, gelecek 2 saat içinde beklenen gök gürültülü sağanağın ilin güney ve doğusunda yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.