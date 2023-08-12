Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde pat pat kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Çakırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Meral yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Meral'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Mehmet Meral'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU