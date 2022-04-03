Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan ulaşımı engelledi - Haberler

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan ulaşımı engelledi

AA - Semih Yüksel - Güncel
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan ulaşımı engelledi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ikinci kez meydana gelen heyelan nedeniyle Devrekani kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ikinci kez meydana gelen heyelan nedeniyle Devrekani kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Devrekani ilçesi ile Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 71'inci kilometresindeki Didi Mahallesi'nde meydana gelen heyelan, yolu kapattı.

Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliği'nin koordinesinde yol temizlenerek kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yaşanan ikinci heyelanla yol yeniden ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çatalzeytin'den Kastamonu merkeze ulaşım Abana- Bozkurt güzergahından sağlanıyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan ulaşımı engelledi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan ulaşımı engelledi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan ulaşımı engelledi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde heyelan ulaşımı engelledi

AA / Semih Yüksel - Güncel

Çatalzeytin, Devrekani, Kastamonu, Güncel, Haberler

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