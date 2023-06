Kastamonu'nun Azdavay ilçesi üçüncü kez sel felaketiyle karşı karşıya kaldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde son üç yılda üçüncü kez sel felaketi yaşadı. 11 Ağustos 2021 yılında büyük yıkıma uğrayan Azdavay ilçesi yine yüzlerce ev sel suları altında kaldı.

11 Ağustos 2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde büyük tahribata uğrayan Azdavay ilçesi, 24 Haziran 2022 yılında da sel felaketi yaşadı. Son olarak bugün de son üç yılda üçüncü kez sel felaketinin yaşandığı Azdavay'da yüzlerce ev sel suları altında kaldı. Vatandaşlar, eşyalarını sel sularından kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Evlerin bahçeleri de sele maruz kalarak göle dönüştü. Ekipler, iş makineleriyle tıkanan yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ev ve işyerleri ile camilerinde sel sularının altında kaldığı Azdavay'da vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Azdavay ilçesine gelerek hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Evi sel suları altında kalan Nermin Kansız, "Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Evimiz su altında kaldı. Buna bir çare bulunmasını istiyorum. Her gün korku içerisinde uyuyoruz. Artık uyumayız da. Evimiz mahvoldu. Yeniden yapacak gücümüz yok. Asıl yapacak yerler yapılsın" dedi. Eşi ile birlikte sel sularının arasında kaldığını söyleyen Safiye Hodancı ise "Komşumuzun mevlidi vardı, ona gitmiştik. Evimize dönünce sudan geçemiyoruz. Paçalarımızı sıvadık yine geçemedik. Eşim bacaklarından rahatsız, onu da güvenli bir yere bahçenin kapısına dayadım, taksi ile tekrar eve geldim. Ondan sonra girebildik. Bahçemizi komple su bastı" diye konuştu.

Selin üçüncü kez başlarına geldiğini belirten Muharrem Çelebi de, "Sel, üçüncü kez başımıza geliyor. Deremiz yapılmadı, bir de üst taraflar yapılmadı. Yağmur yağınca da bu hale geldik. Üçüncü kez sele maruz kaldık. Allah sonumuzu hayır etsin. Çayın suyu inmeyince bizim buradaki sular da inmez. Çayda su azalacak ki bizimde buralardaki su akacak. Evimi su bastı, eve kadar girdi. Bütün eşyaları yeniden almıştık fakat yeniden eşyalarımızın hepsi mahvoldu" şeklinde konuştu.

Araçların sel sularında sürüklendiğini ifade eden Barış Çelebi ise, "Birkaç yıl önce Bozkurt'ta sel felaketi yaşandı. O yıl sel bizim ilçemize de uğradı. Daha önceki selde buralar daha kötüydü, şimdi ben amcamın evinden geliyorum. Millet evindeki eşyaları üst katlara taşımaya çalışıyor ama bu sistem böyle olmaz. Bu su buradan 3-4 gün boyunca gitmez. Buraya ancak vidanjör gelmesi gerekiyor. Vidanjör ile su çekilecek. Bir sonraki sağanak yağışta buralar yine aynı şekle gelir. Dere boyunu genişlettiler ama hiçbir faydası olmadı. Kanalizasyon sistemleri hep alçakta kalıyor. Özellikle bu alan ve çarşı merkezindeki bazı alanlar dere yatağının altında kalıyor. Yine bu sefer 300'den fazla hane selde zarar görmüştür. Çözülmez. Mantıklı bir sistemin bulunması gerekiyor. Burasının suyu 3-4 gün boyunca devam eder. Gitmez ancak vidanjörün gelmesi gerekiyor. Fakat tekrar bir sağanak yağışta buralar tekrar sular altında kalacak. Tekrar insanlar böyle sokağı çıkar ve mağdur olurlar. Can kaybının olduğunu zannetmiyorum. Bir öncekiler kadar ağır ve feci değildi ama büyük ihtimalle yine mal kaybı, insanların değerli eşyaları, araçları selde hasar görmüştür. Selde sürüklenen araçlar dahi oldu" diye konuştu. - KASTAMONU

