Kastamonu'nun 4 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Kastamonu'nun 4 ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'nun 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle Çatalzeytin ve Bozkurt ilçelerindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi. Cide ve Küre ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği açıklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Çatalzeytin, Kastamonu, kar, Güncel, Haberler

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