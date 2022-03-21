Kastamonu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Kastamonu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

DEVREKANİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Devrekani, Kastamonu, kar, Güncel, Haberler

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