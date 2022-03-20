Kastamonu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Kastamonu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'nun 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun 10 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi.

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun 10 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Doğanyurt, Devrekani, İnebolu, Seydiler ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 21 Mart Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmişti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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