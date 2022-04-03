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Kastamonu'nda geçici köprü yıkıldı

Demirören Haber Ajansı - Gürkan Yılmaz - Güncel
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Kastamonu'nda geçici köprü yıkıldı

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde sel felaketinin ardından yapılan geçici köprü, deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı.

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde sel felaketinin ardından yapılan geçici köprü, deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yıkıldı.

Küre ilçesinde karların erimesi ile birlikte derelerdeki su seviyesi de yükseldi. 11 Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Güllüce köyüne yapılan geçici köprü de dere sularının yükselmesi ile yıkıldı. Ekipler, bölgede taşkınlara karşı önlem aldı.


Kastamonu'nda geçici köprü yıkıldı

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel

Sel, su, Güncel, Haberler

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