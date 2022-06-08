Kastamonu Müftüsü Bilgiç, vefat eden annesinin cenaze namazını kıldırdı - Haberler

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Kastamonu Müftüsü Bilgiç, vefat eden annesinin cenaze namazını kıldırdı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in, 79 yaşında vefat eden annesi Bahriye Bilgiç, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'in, 79 yaşında vefat eden annesi Bahriye Bilgiç, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Dün gece tedavi gördüğü Havza Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Bahriye Bilgiç'in cenazesi, Kevser Camisine getirildi. Bahriye Bilgiç'in cenazesi, öğle vakti oğlu Müftü Mustafa Bilgiç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Memhudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Kastamonu Valisi Avni Çakır, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ile vatandaşlar katıldı.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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