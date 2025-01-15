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Kastamonu Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı

Kastamonu Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Gözaltı
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Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'kooperatif hissesi satışı' adı altında dolandırıcılıktan gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Toplamda 30 milyon lira toplandığı ancak tapu verilmediği belirlendi.

Kastamonu merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" suçlarından gözaltına alınan S.Y, Ü.Y, S.Y, A.K, S.A, E.A. ve H.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kooperatif hissesi satışı" adı altında 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira toplandığı ancak tapu verilmediğinin tespit edilmesi üzerine dün Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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