Kastamonu, Lübnanlı Seyahat Acentelerini Ağırladı

Kastamonu, Lübnanlı Seyahat Acentelerini Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve yerel işbirlikleriyle düzenlenen tanıtım turu kapsamında Lübnan merkezli seyahat acentelerinin temsilcilerini ağırladı. Heyet, şehrin turizm potansiyelini keşfetti.

Kastamonu yurt dışı hedef pazar tanıtım çalışmaları kapsamında Lübnan merkezli seyahat acentelerinin temsilcileri ve sektör profesyonelleri Kastamonu'yu gezdi.

Kastamonu Valiliği koordinasyonunda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, THY Lübnan Satış Müdürlüğü ve özel sektör işbirliğiyle düzenlenen Tanıtım Turu Programı çerçevesinde ağırlanan Lübnanlı heyet, şehrin doğal, kültürel ve gastronomi değerlerini yakından tanıdı.

İlk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisi'ne giden heyet, daha sonra sakin şehir unvanına sahip Daday'ın doğal yaşam alanlarını ve at çiftliklerini gezdi.

Daha sonra Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ile Azdavay'da Çatak Kanyonu üzerindeki cam seyir terasını gezen misafirler, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Heyet, program süresince Kastamonu'nun yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı buldu.

Vali Meftun Dallı, Lübnan heyetiyle bir araya gelerek şehrin turizmini geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulundu.

Heyetin iki gün boyunca Kastamonu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde gezerek incelemeler yaptığını ifade eden Dallı, "Turizmi Kastamonu için önemli bir gelir kapısı görüyor, bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Lübnanlı turizmciler heyeti, KUZKA'nın Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı kapsamında Kastamonu'ya özel sunulan teşviklerin bölgemize yönelik tur paketi oluşturmaları noktasında kendilerini motive ettiğini ifade ettiler. Kadim şehir Kastamonu'nun sahip olduğu turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu: Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın

Netanyahu'dan bölgeyi cehenneme çevirecek tehdit
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
İsrail, Gazze'deki bazı birliklerini 2 ülke sınırına yolladı

Bazı birlikleri Gazze'den çekip 2 ülke sınırına yolladı
Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, Rus futbolcunun ailesini İstanbul'a getirdi
Çuval çuval para verecekler! Al Hilal'den Osimhen'e yeni teklif

Osimhen'e eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapılacak
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.